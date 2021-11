Ils sont heureux les "gilets jaunes" de Grenoble. Ceux qui occupent l'un des ronds-points de la ville réclamaient de meilleures conditions pour leur squat improvisé. Eh bien le maire écologiste Éric Piolle les a entendus : un chantier de rénovation est en cours, et l'opposition dénonce une décision scandaleuse.

Sur le rond-point, une pergola avec un toit, un plancher en bois, deux tables, des bancs, et 6 jardinières sont en train d'être installés. Un chantier de 11.000 euros, financé par la ville. Christian, leader des "gilets jaunes" est ravi. "On se sent dans des conditions vraiment exceptionnelles. Ça va être très beau, je ne crois pas trop m'avancer, mais ça va être une première en France, une municipalité qui donne un lieu aux 'gilets jaunes'. On est satisfait", dit-il.

Émilie Chalas, députée LaREM, fait part de son indignation et dénonce cette initiative de la municipalité écologiste et de son maire Éric Piolle. "C'est absolument scandaleux parce que l'argent des Grenoblois, 11.000 euros, vont servir à alimenter la polémique portée par les 'gilets jaunes'. Ça pose une vraie question d'éthique, je suis scandalisée", dit-elle.

