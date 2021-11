"Gilets jaunes" : plusieurs centaines de personnes à Paris pour une manifestation anniversaire

Plusieurs centaines de "gilets jaunes" se sont rassemblés à Paris pour une manifestation anniversaire ce samedi 20 novembre, entre Bercy et Alésia. Certains affrontements avec les forces de l'ordre ont donné lieu à des feux de poubelles et des jets de gaz lacrymogène. La préfecture de police de la capitale a rapporté 1.800 personnes réunies. Jérôme Rodrigues, la figure emblématique du mouvement était sur place.

Taxes, impôts, petite retraite... Les thèmes traditionnels du mouvement, qui a célébré son 3e anniversaire, ont été scandés par la foule. "Les politiciens ne connaissent pas les problèmes des Français", ont déploré les manifestants qui ne "lâchent rien". "On est là parce qu'on pense que les 'gilets jaunes' triompheront", assure Marie Huguet, 68 ans.

La sexagénaire est venue d'Orléans et défile depuis les premiers jours du mouvement : comme de nombreux militants, elle revendique "le début le RIC", le référendum d'initiative citoyenne.

"Ils nous ont baissé les pensions !", s'insurge de son côté Georgette, son amie, qui touche comme elle moins de 1.000 euros de retraite chaque mois. Elle a ainsi déploré l'"indemnité inflation" de 100 euros promise à 38 millions de Français, "percevant moins de 2.000 euros par mois". Un "coup de bluf", juge la militante.