publié le 25/10/2020 à 06:53

Les salariés de General Electric, qui contestent les suppressions de postes prévues par leur groupe, sont à nouveau descendus dans la rue, ce samedi 24 octobre. À Belfort, 1.000 personnes ont manifesté pour sauver les emplois, à l'appel de l'Intersyndicale, qui réclame une intervention de l'État face au projet de restructuration de l'entreprise américaine.



Ces changements prévoient notamment la fin de certaines activités dans la ville, avec à la clé 753 suppressions de postes en France, dont 89 à l'usine Belfort. Une stratégie que Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE-CGC, n'hésite pas à qualifier d'"inadmissible". "Ils ont délocalisé les profits, les brevets et maintenant, ils délocalisent les emplois à une époque où on parle de relocalisation" a-t-il ajouté.

"Belfort est la seule ville au monde capable de pouvoir installer n'importe quelle centrale électrique. Ici on fait du charbon, du nucléaire, du gaz, du renouvelable et de l'hydroélectrique et si ces compétences uniques ne sont plus là demain, ce seront des Indiens, des Chinois, des Turcs qui feront notre maintenance nucléaire alors que ces compétences stratégiques doivent restées françaises" a argué Philippe Petitcolin

