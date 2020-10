France-Pays de Galles : les Bleus s'imposent pour leur premier match depuis mars

et AFP

publié le 24/10/2020 à 23:18

À une semaine de retrouver l'Irlande pour son dernier match du Tournoi des VI Nations, le XV de France s'est imposé ce samedi 24 octobre face au pays de Galles 38-21 au stade de France à huis-clos, sa première rencontre depuis sept mois. Les Bleus, emmenés par deux essais de leur demi de mêlée Antoine Dupont, ont inscrit cinq essais au total.

Le N.9 du Stade toulousain a inscrit un doublé (30e, 34e) et offert le quatrième essai à son capitaine Charles Ollivon pour renverser les Gallois, pourtant bien lancés par l'essai de l'ancien arrière Toulon Leigh Halfpenny dès la première minute de jeu. La dernière fois que la France avait inscrit cinq essais ou plus au XV du Poireau remonte à un succès 51-0 en... 1998.

Grâce à son premier doublé en Bleu, ses cinq et sixième essais internationaux, Dupont (25 sélections) confirme encore un peu plus son statut de cadre indispensable de l'équipe de France. Prochaine étape pour les Bleus, une "finale" du Tournoi des six nations 2020, dans une semaine, face à l'Irlande. Le sélectionneur Fabien Galthié sait qu'il aura du pain sur la planche face à une équipe qui vient de rouler sur l'Italie (50-17), en inscrivant sept essais pour prendre seule la tête du Tournoi 2020, arrêté en mars par la pandémie.