et AFP

publié le 22/06/2019 à 19:24

Ils étaient près de 5 000 manifestants, ce samedi 22 juin, dans les rues de Belfort pour protester contre le plan social de General Electric. Le géant américain souhaite supprimer 1.050 emplois en France.

De nombreux élus comme Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou ou encore Nathalie Arthaud ont participé au défilé. Des "gilets jaunes" ont aussi étaient aperçus dans la foule. Une immense banderole "Soutien aux salariés de General Electric" s'étalait aux pieds du célèbre lion en grès rose de Belfort, sculpté par Bartholdi.

"On est là avec les enfants, pour qu'on nous voie dans toute la France et qu'on nous soutienne. Il faut se mobiliser pour notre région, montrer que c'est une région qui a un savoir-faire et qu'il faut le garder", a témoigné Abdelkader Boutaa, ingénieur chez GE. "Belfort debout, soulève-toi", a scandé la foule, à laquelle le délégué CFE-CGC Philippe Petitcolin a lancé: "L'important, c'est de mettre fin au massacre de GE !".

Lors d'une conférence de presse réunissant élus de gauche et de droite et syndicalistes, le délégué CFE-CGC Philippe Petitcolin a appelé Emmanuel Macron à "faire reculer le rouleau compresseur mis en marche par General Electric".

Près du quart de l’effectif total de l'usine de Belfort est concerné par ces suppressions d'emplois. Selon les salariés, ce plan social signerait "l'arrêt de mort de l'entité belfortaine". En 2015, le rachat du pôle Energie d'Alstom par GE s'était accompagné de la promesse de créer 1.000 emplois nets en France d'ici à la fin 2018. Une promesse non tenue, pour laquelle GE a dû payer des indemnités, avant d'annoncer finalement plus d'un millier de suppressions d'emplois.