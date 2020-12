publié le 19/12/2020 à 07:11

Cette année, les Français ont privilégié le littoral par rapport à la montagne puisque les remontées mécaniques sont fermées. Toutefois, cela n'empêche pas les stations de se préparer à accueillir les touristes.

À la station des 7 Laux, en Isère, les vacanciers pourront faire du ski de fond, de la luge, mais aussi des activités plus insolites et moins hivernales : "du tir à l'arc, du lancer de hache dans la forêt, de l'accrobranche, du VTT électrique sur neige, du taupicamp", énumère Céline Chabert de l'Office du tourisme.

Plus traditionnelles, ce sont les raquettes à neige dont les ventes explosent actuellement qui devraient faire fureur en stations. Aux 7 Laux, Philippe et Françoise, privés de ski, ont déjà chaussé leurs raquettes : "On a pris les raquettes parce que le ski = négatif. C'est un plaisir aussi, il n'y a personne, de magnifiques paysages, nous sommes très heureux c'est génial", se réjouit Philippe.

"Il n'y a pas de bruit, le silence complet. C'est trop beau", dit pour sa part Françoise. Et tous deux s'accordent sur une chose : ils ne regrettent pas le ski. "Justement, on n'a plus le bruit des remontées mécaniques, on est dans la nature, c'est magnifique", conclut Françoise.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus en France - La barre des 60.000 morts a été franchie hier a indiqué Santé Publique France. Plus de 15.600 contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures.



États-Unis - Joe Biden, âgé de 78 ans, se fera vacciner lundi prochain contre la Covid-19. La future vice-présidente Kamala Harris attendra la semaine suivante. L'actuel vice-président Pour sa part, Mike Pence a reçu hier une première dose du vaccin Pfizer-BioNtech.



Euro de handball 2020 - Les bleues se sont imposées sans difficultés (30-19) en demi-finale face aux Croates. "C'est mérité, elles travaillent bien", s'est réjoui le sélectionneur Olivier Krumbholz. Prochaine étape, la finale demain à 18 heures. Les Françaises affronteront la Norvège.