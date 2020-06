Les infos de 6h - Dons de sang : les réserves sont en dessous du seuil d'alerte

publié le 07/06/2020 à 06:46

Si la situation sanitaire est désormais sous contrôle en France face à l'épidémie de coronavirus, le déconfinement s'est accompagné d'une baisse inquiétante des dons de sang. Alors que les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise, les réserves sont désormais en dessous du seuil d'alerte.

Hervé Meinrad, le directeur collecte et production à l'établissement français du sang, porte un constat alarmant de la situation et estime que "nos réserves de sang ont été mises à rude épreuve pendant les dernières semaines". Il précise qu'"on a eu différentes périodes durant la crise sanitaire avec la perte de nombreux sites de collecte pendant le confinement liée à la fermeture des établissements scolaires et des entreprises et depuis le début du déconfinement, on a une diminution de la fréquentation des donneurs sur nos collectes".

Le directeur collecte et production à l'établissement français du sang souligne également que depuis le début du déconfinement, le lundi 11 mai, "on a une reprise d'activité des établissements de santé" et estime qu'avec ces deux éléments, "nos stocks baissent rapidement". "On a besoin d'environ 10.000 dons par jour et c'est pour ça qu'on appelle à la mobilisation" a-t-il conclu.

