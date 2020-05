publié le 07/05/2020 à 06:50

À quelques jours du déconfinement, la CFDT appelle les routiers à des opérations de débrayage. Le premier syndicat du secteur dénonce le manque de reconnaissance de l'État mais aussi des entreprises à l'égard de ces hommes et femmes qui sont restés sur le pont tout le temps du confinement.

Chez FedEx notamment, beaucoup espéraient des primes... Ils n'ont finalement reçu qu'un T-shirt. Ils dénoncent alors le mépris de la direction et son refus catégorique de leur accorder une prime. "Au lieu d'octroyer une prime, FedEx a préféré imprimer un T-shirt où il était noté 'héros'".

"Les salariés l'ont pris comme une provocation. Nous n'avons pas fermé un seul jour. On transporte des denrées alimentaires, des médicaments, des produits pour les laboratoires et les hôpitaux... Et malgré cela, FedEx ne veut rien entendre, pour l'instant la réponse est négative", déclare Yahya Sabri, délégué CFDT chez FedEx.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Le Premier ministre doit présenter ce jeudi 7 mai à 16h depuis Matignon le plan de déconfinement de la France du 11 mai. Il précisera notamment quels départements seront classés vert ou rouge.

Transports - Les voyageurs franciliens vont sûrement devoir aussi s'armer d'une attestation employeur. Demandée fin avril par la Région Île-de-France pour lisser les flux de voyageurs, elle figure bien dans la charte signée ce mercredi 5 mai par l'État.

Justice - Deux policiers ont été condamnés mercredi 6 mai en comparution immédiate à quatre ans et 18 mois de prison pour l'arrestation illégale d'un jeune réfugié afghan, dans le cadre d'un contrôle de confinement.