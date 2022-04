De nouvelles révélations viennent chambouler l'enquête du crash d'Egyptair en 2016, au cours duquel 15 Français parmi les 66 passagers sont décédés. Depuis son lancement, l'enquête reste très secrète. L'Egypte avait rapidement émis l'hypothèse d'un acte terroriste mais un nouveau rapport d'experts, consulté par RTL, reprend l'hypothèse d'un incendie provoqué par une cigarette.

Ce nouveau rapport, daté de mars dernier, corrobore la thèse du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. En 2018, ce dernier explique que c'est bien un incendie qui est à l'origine du crash et non un attentat comme le défendait l'Egypte. "On a mis beaucoup de temps à savoir que c'était un incendie puisque l'Egypte disait que c'était un attentat, maintenant les experts disent que l'incendie qui s'est déclaré au bord de l'avion dans le cockpit provenait d'une fuite d'un masque à oxygène, qui aurait été changé trois jours auparavant et jamais vérifié", explique Sophie Cormary, présidente de l'association des familles de victimes.

Selon le rapport, qui s'appuie sur l'analyse des boites noires, ce masque, laissé par négligence en mode urgence, diffuse de l'oxygène en continu. Au cours du vol, l'un des pilotes allume une cigarette. Cette pratique était encore autorisée par l'aviation civile égyptienne. Les experts considèrent aujourd'hui que c'est bien la conjugaison de ces deux facteurs, en infraction avec les règles de sécurité, qui aurait conduit au crash.

Panne Internet - Une enquête a été ouverte à la suite de coupures internet qui ont touché en simultané des millions de Français dans plusieurs villes. Plusieurs câbles en fibre optique ont été sectionnés.

Paris - Le policier qui a tué deux hommes sur le Pont-Neuf, un gardien de la paix de 24 ans, a été mis en examen pour "homicide volontaire". La légitime défense n'a pas été retenue par les juges.

Ligue Europa Conference - L'Olympique de Marseille affronte Feyenoord ce soir. Cette demi-finale aller se joue aux Pays-Bas, où les supporters marseillais seront escortés pour éviter tout débordement.