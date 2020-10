Coronavirus : pourquoi des influenceurs sont invités à l'Élysée mercredi ?

publié le 26/10/2020 à 20:06

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, lance à partir de ce mercredi 28 octobre "un rendez-vous mensuel de discussion sur l'actualité". Ainsi, plusieurs influenceurs sont invités à débattre de l'actualité, en direct de l'Élysée, pour sensibiliser les jeunes sur la crise sanitaire.

Selon le Journal du Dimanche, qui a révélé l'information, pour cette première édition le gouvernement a convié Léna Situations, EnjoyPhoenix, Paola Locatelli et Just Riadh. Des créateurs de contenu très influents sur les réseaux sociaux, suivis par des millions de jeunes et qui sont tous âgés entre 16 et 25 ans.

Toutefois, l'influenceuse Léna Situations a d'ores et déjà fait savoir sur Twitter qu'elle ne participerait pas à cette rencontre qu'elle a déclinée. "N’y voyez aucune prétention, je pense que ça peut être un événement très intéressant pour répondre aux questions des plus jeunes sur l’épidémie. Pour l’instant je ne me sens pas assez préparée ni légitime pour le faire bien en si peu de temps", s'est-elle justifiée sur le même réseau social.

n’y voyez aucune prétention, je pense que ça peut être un événement très intéressant pour répondre aux questions des plus jeunes sur l’épidémie. Pour l’instant je ne me sens pas assez préparée ni légitime pour le faire bien en si peu de temps 🙂 https://t.co/m2NbA3vOtN — lena situations (@lenasituations) October 25, 2020

Selon BFMTV, le casting de cette rencontre qui sera diffusée en direct sur Twitch et Youtube, "n'est pas encore arrêté".

L'Élysée mise sur les influenceurs

Ce rendez-vous a pour but de sensibiliser les jeunes à la crise sanitaire, à son aggravation, et à les mobiliser dans la lutte contre le coronavirus en les poussant à limiter leurs contacts sociaux. Le président Emmanuel Macron avait par ailleurs déjà posté un message sur Twitter vendredi 23 octobre, dans lequel il demandait aux utilisateurs des réseaux sociaux de se mobiliser.

De son côté Gabriel Attal a fait la promotion de ce "rendez-vous mensuel de discussion sur l'actualité", sur Twitter : "Rendez-vous à partir de mercredi, 18h30, en direct depuis l’Élysée, pour un rendez-vous régulier de débat", a écrit le porte-parole du gouvernement avant de fournir ses liens Twitch et Youtube.

Que vous ayez 50, 100 ou 1 million d’abonnés sur vos réseaux sociaux, votre voix, votre relai peut sauver des vies. Aidez-nous à appeler chacun à la responsabilité : nous ne surmonterons cette 2ème vague qu’ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2020

Ce n'est pas la première fois que l'Élysée se tourne vers les influenceurs pour obtenir l'attention des jeunes. L'Obs rappelle qu'en 2019, le youtubeur sportif TiboInShape avait fait la promotion du service national universel (SNU) dans une vidéo où il était accompagné de Gabriel Attal. De leurs côtés, les influenceurs Sundy Jules et Enzo, Tais-Toi! vantaient les mérites du SNU dans leurs stories Instagram respectives.