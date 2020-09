publié le 04/09/2020 à 06:51

Au troisième jour du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher, on s'intéresse à l'un des 14 accusés. Il s'appelle Ali Riza Polat et parmi les 14 personnes jugées, il est sans doute celui qui risque la plus lourde peine. Considéré comme le bras droit d'Amedy Coulibaly, le preneur d'otages de l'Hyper Casher, les enquêteurs pensent qu'il a eu un rôle central dans la préparation des tueries.

Son comportement depuis le début du procès ne plaide clairement pas en sa faveur.

Il est le seul qui défie la cour depuis le box. Ali Riza Polat, petit homme trapu de 35 ans, n'a pas encore pris la parole, mais il multiplie les provocations à l'audience. ll refuse en effet de se lever et rechigne à donner son identité. Il a été un ami proche d'Amedy Coulibaly, le tueur de l'Hyper Casher, tous les deux ont grandi dans la même cité à Grigny, en Essonne.

Très vite, Ali Riza Polat se comporte avec lui comme un soldat face à un commandant. Ce délinquant connu pour être violent finit par se convertir à l'islam radical. Il apparaît à tous les stades de la préparation des attentats sur le volet de la fourniture des armes, très en amont par rapport aux autres.

Le seul dans le box qui risque la perpétuité

Accusé, lui nie en bloc, alors pourquoi avoir cherché à rejoindre la Syrie trois jours seulement après les attaques ? De retour en France, le voilà parti pour une promenade aux airs de pèlerinage : l'Hyper Casher d'abord, puis Bastille, à quelques pas de Charlie Hebdo. C'est le seul dans le box qui risque aujourd'hui la perpétuité.

À écouter également dans ce journal :

Environnement - Un groupe de 15 français a rencontré le pape jeudi 3 septembre en audience privée pour évoquer l'urgence écologique. Parmi eux, plusieurs personnalités, dont Juliette Binoche. "Rencontrer le Saint -Père c'était la possibilité de se mettre en route vers une aventure. Ce que je retiens c'est sa volonté de faire passer le message qu'il y a une conversion à faire", a expliqué à RTL l'actrice.

Plan de relance - L'État veut miser sur les circuits courts pour créer une économie plus verte et plus solidaire. Face à une économie durement frappée par la crise, le gouvernement français a présenté un plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans visant notamment à la création de 160.000 emplois en 2021 et devant permettre d'accélérer la transition écologique.

PSG - Le PSG a confirmé trois cas supplémentaires de coronavirus. Après Neymar, Di Maria et Paredes, trois autres joueurs ont donc été testés positifs. Il s'agirait cette fois du capitaine Marquinhos, de Keylor Navas et de Mauro Icardi. Six cas qui ont tous passé quelques jours à Ibiza ensemble la semaine dernière et qui font planer l'incertitude sur le match de Ligue 1 contre Lens déjà reporté qui doit avoir lieu le 10 septembre prochain.