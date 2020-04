publié le 31/03/2020 à 23:02

La France entame sa semaine 3 de confinement. Plus de la moitié de la population mondiale est confinée depuis des semaines, à cause de l'épidémie de coronavirus. Nos vies ont changé, nos habitudes aussi et il est difficile d'envisager comment se passera le retour à la normale.

"J'ai la conviction que bien évidemment, ça va tout changer. Mais, il faut comprendre que les changements dans l'Histoire ne se sont jamais produits comme des hasards. On se débarrasse d'un monde avec lequel on n'a plus rien à voir et tout à coup on est dans un temps neuf. En fait, les choses ont toujours été plus complexes que ça", démarre Delphine Horvilleur, rabbin au sein du MJLF (Mouvement juif libéral de France).

"Il va falloir réévaluer la forme de nos vies passées et essayer de se poser la question de 'qu'est-ce qui va à tout jamais changer ? Qu'est-ce qu'on conserve ? Qu'est-ce qui dure et qu'est-ce qui change? '", poursuit-elle.



L'importance du lien aux générations passées

Delphine Horvilleur rappelle ensuite l'importance du lien aux générations passées : "Plus que jamais, on a besoin de sentir une continuité dans nos histoires. Il y aura un avant, il y aura un après, mais, l'après se doit d'être l'enfant de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire, qu'on ne peut pas être dans une cassure absolue". Il faut alors se demander comment on met de la continuité dans nos vies. "On a eu l'impression qu'on ne se comprenait plus d'une génération à une autre, avec les sujets comme l'environnement, et je trouve que là on a une opportunité, certes dans un contexte tragique, on a la capacité de reconnecter les générations les unes aux autres", conclut Delphine Horvilleur.