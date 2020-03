Coronavirus et confinement : les abonnements SNCF gratuits en avril

publié le 31/03/2020 à 13:34

La France entre ce mardi 31 avril dans sa troisième semaine de confinement. Les déplacements resteront très restreints encore deux semaines au moins, jusqu'à la mi-avril. Des mesures qui pourraient être prolongées. En conséquence, la SNCF ne prélèvera pas ses abonnées TGV "Mon forfait annuel" et TGVMax en avril, rapporte Le Parisien.

Pour les abonnés "Mon forfait annuel", le remboursement du mois d'avril se fera selon des modalités qui seront communiquées après la fin du confinement. La SNCF pourra, si les circonstances le nécessitent, renouveler son geste commercial pour le mois de mai.

Les régions, qui gèrent les abonnements TER, ne prélèveront pas non plus leurs abonnés. Tous les clients, non abonnés, qui ont acheté des titres de transport pour des voyages jusqu'au 30 avril, peuvent les échanger ou se les faire rembourser sans frais.