Coronavirus en Belgique : une adolescente de 12 ans est décédée

et AFP

publié le 31/03/2020 à 12:02

C'est un cas très rare. Une adolescente de 12 ans est morte en Belgique des suites du Covid-19, ont annoncé les autorités sanitaires du pays mardi 31 mars à l'occasion de leur bilan quotidien sur la pandémie.

"C'est un événement très rare, mais qui nous bouleverse", a déclaré le Dr Emmanuel André, un des porte-parole du centre interfédéral de Santé publique. C'est la première fois qu'est rapporté le décès d'un enfant en Belgique, où 705 personnes au total sont mortes des suites du nouveau coronavirus, selon les chiffres officiels.

"C’est un moment émotionnellement difficile car cela touche un enfant et ça touche aussi la communauté médicale et scientifique. Nous pensons particulièrement à sa famille et ses proches", a ajouté le porte-parole interfédéral.

En France, une adolescente âgée de 16 ans avait également succombé à la maladie. L'adolescente belge est la plus jeune victime du coronavirus recensée en Europe à ce stade.