Coronavirus : "Le pic de la troisième vague est derrière nous", déclare Jean Castex

publié le 22/04/2021 à 18:19

Le Premier ministre, Jean Castex, a donné une conférence de presse, jeudi 22 avril, et a expliqué que la situation sanitaire s'améliorait, même si les contaminations sont encore nombreuses au niveau national et qu'elles sont plus nombreuses dans certaines régions que d'autres.

"La décrue est moins deux fois moins rapide que lors de la deuxième vague", a précisé Jean Castex. "Nous avons doublé le nombre de lit à l'hôpital par rapport à la capacité normale. Le nombre de personnes en réanimation a atteint un plateau depuis quelques jours. Le haut de la vague a été atteint et nous pouvons espérer le début d'un reflux d'ici quelques jours", a ajouté le Premier ministre.

Jean Castex a également évoqué l'apparition de nouveaux variants qui font des ravages au Brésil et en Inde : "L'apparition de nouveaux variants justifie de durcir nos conditions d'entrée pour les personnes en provenance des pays à risque. Il est de notre devoir de nous en prémunir". Selon Castex, un quart de la population adulte sera vaccinée contre le coronavirus d'ici la fin de semaine, soit 14 millions de personnes.

