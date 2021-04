publié le 24/04/2021 à 06:42

Ce samedi, un nouveau vaccin contre le coronavirus est disponible en France : le Johnson & Johnson. Il avait été suspendu aux États-Unis puis en Europe le temps d'étudier ses effets secondaires, mais l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert tout comme son homologue américaine.

Le vaccin sera destiné, comme l'AstraZeneca, aux plus de 55 ans et en ville, donc chez les médecins généralistes, les pharmaciens et les infirmiers. Une première livraison de 200.000 doses était arrivée la semaine dernière. Ces doses attendaient dans les frigos des grossistes le temps que les autorités sanitaires donnent leur feu vert. Elles vont pouvoir être livrées ce samedi dans les pharmacies et utilisées dans la foulée.

C'est un vaccin pratique, il ne faut qu'une seule injection et il commence à protéger au bout de 15 jours. Ce vaccin permet de réduire les risques de forme grave de covid de 85%. Il y a 5 doses par flacon, donc les médecins et pharmaciens devront trouver 5 patients à la suite. Pour l'AstraZeneca, il en faut 10. D'ici à la fin du mois de juin, il devrait permettre de protéger plus de 7,5 millions de Français.

