publié le 03/09/2020 à 06:52

Avec l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, ce mercredi 2 septembre, Charlie Hebdo a décidé de republier en Une, les caricatures de Mahomet qui lui avait valu d'être la cible des djihadistes. Ce choix éditorial a visiblement plu aux lecteurs puisqu'en l'espace d'une journée, le dernier numéro s'est retrouvé en rupture de stock chez certains marchands de journaux à Paris.

Avec seulement 31 numéros disponibles, Sofiane avait à peine de quoi tenir jusqu'à la fermeture de son kiosque, ce mercredi, malgré le fait qu'il a commandé dix fois plus d'exemplaires que d'habitude. Pour plusieurs de ses collègues, qui n'en avaient pas pris autant, l'ensemble de leurs exemplaires ont été vendus en quelques heures seulement. "Apparemment, il va y avoir un complément de vente la semaine prochaine par Charlie Hebdo", souligne toutefois l'un d'eux.

Ce succès n'étonne absolument pas Pascal qui explique que "compte tenu des événements actuels et ce qu'il se passe au tribunal, c'était logique". Pour Adam, un lecteur parisien qui a acheté ce numéro, "c'est un acte sain qui permet de défendre la démocratie et la liberté d'expression" et ils ont été nombreux, comme lui, à effectuer cette démarche, comme en 2015.

Numéro spécial : Tout ça pour ça.



Retrouvez :



👉 Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

👉 Procès : la parole aux familles

👉 Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais...



Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

À écouter également dans ce journal

Société - Dans un communiqué, l'UFC-Que choisir a annoncé qu'elle boycotterait la séance du mardi 1er septembre au Centre national de la transition écologique (CNTE), suite à la ré-autorisation de pesticides interdits depuis 2 ans, les néonicotinoïdes dans l'agriculture.

Justice - Des centaines d’infectiologues ont porté plainte contre Didier Raoult auprès de l’Ordre des médecins et reprochent au célèbre professeur marseillais d'avoir enfreint neuf articles du code de déontologie médicale. Il pourrait risquer une sanction allant de l’avertissement à la radiation définitive.



Football - La star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar, a été testée positive au coronavirus, tout comme deux de ses coéquipiers, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Les trois joueurs revenaient tous d'Ibiza où le virus circule activement en ce moment.