publié le 21/05/2020 à 06:34

À l'approche de ce long week-end de l'Ascension, les contrôles sur les routes et dans les gares se multiplient pour éviter les déplacements de plus de 100 km non justifiés. C'est notamment le cas à la gare de la Part-Dieu à Lyon.

Une trentaine de policiers et d'agents SNCF de la sécurité ferroviaire sont déployés devant les accès aux quais et contrôlent les billets, les papiers et les attestations dérogatoires pour faire plus de 100 km. Valérie par exemple doit se rendre à Montpellier pour une formation, et dispose des papiers qui le justifient. Jacques retourne lui à Paris, où il habite, alors qu'il travaille à Lyon. "Ce n'est pas gênant, il faut juste arriver un peu avance, ce n'est pas un problème", explique-t-il, conciliant.

Dans le flot des passagers, les policiers débusquent quelques rares contrevenants. Un homme veut monter à Paris et donc faire plus de 100 km. "Il nous dit que c'est pour le travail mais il n'a aucune preuve donc on ne peut pas le laisser monter", rapporte un policier. Mais globalement, les consignes sont respectées, se félicite la commandante Massoco. "Il y a peu de personnes à l'embarquement avec une majorité de personnes en règle", assure-t-elle.

