publié le 18/10/2019 à 06:50

Il a fallu discuter, parlementer, négocier pour signer un accord sur le Brexit, alors que le Royaume-Uni doit officiellement quitter l'Union européenne dans 13 jours.

Désormais, tous les regards sont tournés vers le parlement britannique. C'est lui qui doit valider par un vote officiel l'accord qui a été conclu à Bruxelles jeudi 17 octobre. Les députés ne se bousculent pas pour défendre l'accord. À gauche, le rejet est total. "C'est un mauvais deal, pire encore que celui de Theresa May, car il n'essaie plus de conserver des liens économiques étroits avec l'Union européenne. Plus on regarde le texte, plus il est horrible", avance un député de l'opposition travailliste à la BBC.

Mais à droite, les nord-irlandais du DUP, alliés des conservateurs, ne sont pas plus tendres. "Il (Boris Johnson, le Premier ministre) a trop voulu avoir un deal à tout prix, parce qu'il voulait éviter un nouveau report du Brexit. Il était désespéré", souligne Nigel Dodds, du DUP.

Pour contre cette ambiance négative, il y a bien des ministres pour vanter "le meilleur deal du monde" mais les députés conservateurs eux-mêmes comme Tom Tugendhat ne débordent pas d'enthousiasme. "Ce qu'il faut maintenant, c'est voter un accord et passer à autre chose. On a bien compris que le monde ne nous attendait pas pour tourner". C'est avec ce genre de discours que la majorité espère convaincre ceux qui hésitent encore.

