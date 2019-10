et AFP

publié le 18/10/2019 à 05:39

Les émeutes continuent à Barcelone. Dans la nuit de jeudi à vendredi des milliers de manifestants indépendantistes radicaux ont une nouvelle fois sillonnés les rues de la ville : poubelles incendiées, mobiliers urbains dégradés et affrontements avec les forces de l'ordre.

Selon les journalistes de l'AFP sur place, des centaines de jeunes, criant "Indépendance", ont monté des barricades enflammées dans le centre chic de la grande métropole catalane et lancé des cocktails molotov sur les forces de l'ordre qui pour leur part ont tiré des balles en mousse sur les manifestants.

Ce vendredi matin débute une journée de grève générale, transports, administrations, entreprises, de nombreux secteurs sont touchés. La ville sera presque à l'arrêt. Une grande manifestation avec la convergence de 5 marches, est prévue pour dénoncer une nouvelle fois les peines de prison de 9 à 13 ans pour les anciens dirigeants indépendantistes après leur tentative de sécession en octobre 2017.

