Coronavirus : les soignants devront-ils faire une dose de rappel ?

Après les personnes âgées et les personnes à risque, au tour du personnel de santé de participer à la campagne de rappel vaccinal, a annoncé Gabriel Attal ce jeudi 7 septembre, à l'issue du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres. Les soignants pourront choisir s'ils souhaitent cette nouvelle dose de vaccin ou non, précise le porte-parole du gouvernement.

Le Conseil de défense qui s'est tenu ce matin a décidé de suivre l'avis de la Haute autorité de Santé (HAS), qui recommandait une 3e dose à destination des personnels soignants. "Dès aujourd'hui, les soignants qui sont complètement vaccinés, qui ont un schéma vaccinal complet depuis plus de six mois, peuvent recourir au rappel vaccinal", a annoncé Gabriel Attal. "Près de trois millions de soignants sont concernés par cette ouverture de la campagne de rappel vaccinal".

Cette nouvelle dose n'est pas obligatoire, mais vivement recommandée par le ministre de la Santé. "J’appelle toutes les personnes éligibles à faire rapidement leur dose de rappel", écrit Olivier Véran sur Twitter. "Ne baissons pas la garde".