publié le 28/06/2019 à 04:48

La SNCF lance ce vendredi 28 juin l'opération 1.001 gares destinée à redonner de la vie dans les espaces inexploités de certaines gares. Car en France, principalement dans les petites villes, de nombreuses gares sont devenues trop grandes par rapport au trafic existant et aux évolutions du mode d'exploitation des trains.

Dans ces gares, il n'y a pratiquement plus de locaux techniques, plus de postes d'aiguillage, plus d'activité marchandises. Tout est centralisé et automatisé. La SNCF se retrouve donc avec des mètres carrés qui ne servent à rien alors qu'ils sont très bien situés, souvent en centre-ville ou pas très loin.

Pour ne pas laisser dépérir ces espaces, la SNCF a décidé de les mettre à disposition de la collectivité moyennant un loyer symbolique. Elle lance ce vendredi un appel à projets pour sélectionner les meilleures propositions qu'elles viennent des mairies, des associations ou initiative privée.

Déjà 296 concernées

Potentiellement, 1.001 gares seront concernées, d'où le nom de cette opération baptisée 1.001 gares. Pour déposer un dossier, il faut aller se rendre sur le site 1001gares.fr. Une liste de 296 gares où des mètres carrés en bon état sont disponibles a déjà été établie. Les villes d'Orthez, Vierzon, Boulogne-sur-Mer, Roscoff, Vitré, Sarrebourg, Saint-Chamond ou encore Beaune sont concernées. La liste sera complétée au fur et à mesure pour arriver à 1.001.

La SNCF qui a débloqué un budget de 20 millions d'euros promet d'aménager les lieux selon la nature de chaque projet. Pour la société, cette opération c'est du gagnant-gagnant puisque les communes concernées pourront revitaliser leur centre-ville et la SNCF pourra attirer la population vers ces gares en espérant lui donner envie de prendre le train.