Voici l'heure du grand saut, ce moment où la boule au ventre tu recouvriras la tête de ta maîtresse... Enfin surtout sa voix, en général un prof le jour de la rentrée ça crie beaucoup histoire de marquer son territoire... À l'école, désolé c'est lui ou elle la patronne. "JE VEUX LE SILENCE !!!"

Il y a des moments charnières dans une scolarité, cette rentrée où on passe du plus vieux de la cour de maternelle au bébé de la cour des grands. Autrefois, tu régnais en maître sur les moyennes et petites sections, désormais, tu dois faire face aux affreux CM2.



PAS DE PANIQUE ! : voici le livre magique pour que tout se passe bien : Bienvenue au CP les bons conseils d'un CM2 pour commencer la grande école avec les bons conseils d'un CM2 pour commencer dans la grande école.

En fait, derrière ce grand de CM2 se cachent Laurence Salaün, auteure de plusieurs livres de survie en milieu hostile pour les enfants, mais aussi Emmanuelle Cueff enseignante en CP, Gerald Jeangrand qui lui enseigne au CP et au CM2, sans oublier Gilles Rapaport pour les illustrations. Dans ce petit livre illustré, des conseils malins et drôles pour passer une bonne année. De "où sont les toilettes ? " à "conseils pour choisir sa place en classe le premier jour", des choses très pratiques. Premier conseil de base : "Laisse tes parents en dehors de l'école" le jour de la rentrée (et les suivants). Tu n'es plus un bébé, et on se passe très bien des parents à l'école.

Bienvenue au CP Crédit : Saltimbanques

Ce livre, avec drôlerie, permet par exemple de faire comprendre aux enfants que l'école est leur territoire, pas celui de leur parents. Un enfant qui ne raconte pas sa journée de classe : c'est normal. C'est son univers à lui. Et nous parents devons respecter ça. Une section très importante dans ce livre : "Comment comprendre les profs"... quand la maîtresse dit : "Je veux tous les yeux !" ... pas de panique elle n'en arrache aucun, elle veut juste un peu d'attention. "Soigne ton travail !", cela ne veut pas dire qu'il est malade mais que tu dois t'appliquer. On note quand même quelques phrases qui relèvent de la folie comme "je veux entendre le silence !" Soyons honnête personne ne dit jamais ça, c'est un peu comme quand mon père dit en voiture "taisez vous je n'y vois rien !".

Truffé de conseils pour la cantine, les toilettes, les jours bof "on ne vomi pas sur son voisin" et ce calcul savant qui pourrait quand même te faire aimer l'école : tu seras à l'école pendant 15 millions 552.000 secondes, dont 8 millions 100.000 secondes de récréation et de cantine...



Bienvenu au CP est édité chez Saltimbanque. Son prix 12 euros 90

Autre livre, qui s'adresse aux enfants mais surtout aux parents : Je combats ce qui m'empêche d'apprendre.

Je combats ce qui m'empêche d'apprendre Crédit : Albin Michel Jeunesse

C'est aussi un livre de conseils et pour le coup valable toute l'année. L'autrice s'appelle Emmanuelle Piquet. Elle est psycho-praticienne, elle connait bien les enfants découragés, elle qui a créé les centres "chagrin scolaire" où elle reçoit des enfants et ados en souffrance.



Dans ce livre : des situations tirées de vrais témoignages exemple. "Je ne peux m'empêcher d'être dans la lune," "je déteste les devoirs", j'ai peur d'être interrogée a l'oral, je suis nul et c'est trop tard...". Un exercice pour que l'enfant identifie son problème et le conseil de la psy... c'est malin.



Je combats ce qui m'empêche d'apprendre chez Albin Michel Jeunesse. Son prix 12 euros 90.

BOO Crédit : Ecole des loisirs

Enfin un roman qui m'a bouleversé. Chez "Medium+ l'école des loisirs". L'auteur est canadien il s'appelle Neil Smith. C'est un polar au paradis des ados. L'histoire d'un petit bonhomme de 13 ans dont la vie a basculé un jour de rentrée...



Boo c'est le surnom de Oliver. Il est si pâle qu'on dirait un fantôme. Boo avait le cœur fragile. Le voici donc au paradis. Un paradis peuplé uniquement d'adolescents de 13 ans comme lui. Tout y est semblable à la terre : des immeubles, des rues, des dortoirs. A cette différence près qu'ils sont tous morts et que Dieu s'appelle Zig. C'est une société en autogestion avec des anges gardiens autoproclamés, des nounous ados de 13 ans elles aussi (et mortes aussi) chargées d'accompagner les nouveaux venus juste après leur "renaissance", on ne dit pas mort là bas, c'est moche.



Dans cette société on trouve aussi des milices chargées de faire régner l'ordre, des groupes d'ados "assassinés" des "suicidés", la vie comme dans le mort quoi. Boo n'a aucun souvenir de sa mort, il avait donc le coeur malade, et ce jour de rentrée il a donc rendu l'âme. Mais l'arrivée de Johnny, un camarade de classe va tout changer : Johnny lui apprend qu'ils seraient morts tous les deux suite à une fusillade déclenchée par un ado tueur fou : Gunboy... et Gunboy croit savoir Johnny est parmi eux au paradis.



La chasse à l'homme débute, avec en filigrane une autre quête : celle du retour du terre. car oui il serait possible de retourner sur terre à condition de trouver le ou les portails. Ici on ne grandit pas on a 13 ans jusqu'à ce que Zig vous fasse "passer" ailleurs le jour de vos 50 ans d'age mental.



Boo peu a peu devient l'opposé de ce qu'il était sur terre : sociable, populaire, il développe de l’empathie pour les autres. Ce roman est un hymne à l'amitié dans un univers vous en conviendrez un peu étrange. Neil Smith l'auteur parvient à saisir et a exploiter à la perfection cette question très humaine : "Quelle est ma place dans l'univers". Ce roman n'a rien de morbide... au contraire... c'est jubilatoire...



Boo est édité par l'école des loisirs le prix 18 euros l'âge 13 ans.