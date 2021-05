publié le 13/05/2021 à 05:46

On savait qu'Emmanuel Macron avait le souhait de reprendre "le pouls du pays" à moins d'un an de la présidentielle, reprendre "son bâton de pèlerin" à la rencontre des Français, mais ce RTL vous dévoile ce matin c'est que ce tour de France va démarrer beaucoup plus tôt que prévu.

En effet, d'après nos informations le chef de l'État va sillonner la France dès la semaine prochaine : cela débutera le 19 mai, jour de la réouverture des terrasses. Pas question pour Emmanuel Macron de rater ce moment festif, après une année passée à annoncer des mauvaises nouvelles aux Français.

À tel point qu'au sommet de l'État, selon un proche, tout le monde a les yeux rivés sur les applications météo pour voir s'il y aura du soleil le jour J. Le président souhaite également reprendre les déplacements en régions, sur plusieurs jours. Un ministre raconte qu'il a envie de dormir de nouveau en préfecture, comme au bon vieux temps, pour "sentir l'humeur dans le pays".

En Conseil des ministres hier, le chef de l'État a également expliqué qu'il souhaitait renouer le dialogue avec les élus. "Ce sera du type Grand débat", croit savoir un membre du gouvernement : un exercice qu'Emmanuel Macron adore. En effet, tout cela ressemble à un début de campagne présidentielle, mais au gouvernement on assume : "il n'y a pas de raison, qu'Emmanuel Macron soit le seul à ne pas faire de politique".

À écouter également dans ce journal :

Faits divers - Nouvelle nuit d'angoisse dans les Cévennes où un homme surarmé est toujours recherché par les gendarmes. Il est soupçonné d'avoir tué son patron et un de ses collègues mardi dans le Gard.



Violences au Proche-Orient - La communauté internationale a lancé un appel au calme, en vain pour le moment. Les États-Unis ont demandé un arrêt des tirs de roquettes. Pour l'heure on décompte sept victimes du côté israélien et 65 morts du côté palestinien, dont 14 enfants.

Football - Le PSG a décroché son billet pour la finale de la Coupe de France en battant Montpellier aux tirs au but, après un score final de 2 partout. Qui affrontera les Parisiens ? Réponse ce soir : Monaco joue contre les amateurs de Rumilly-Vallières, la surprise de cette compétition.