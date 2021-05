et Marie-Pierre Haddad

publié le 09/05/2021 à 16:20

Plusieurs milliers de personnes manifestent ce dimanche 9 mai à Paris pour demander une loi Climat plus ambitieuse. Cela intervient alors que des doutes se font sur la tenue d'un référendum pour inscrire la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution.

Il s'agissait de l'un des engagements les plus forts d'Emmanuel Macron devant la Convention citoyenne pour le climat. Face aux réticences du Sénat sur la formulation, le chef de l'État aurait renoncé au scrutin, selon les informations du Journal du Dimanche. Pour rappel, le texte doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres pour pouvoir être soumis à référendum.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Michel Barnier regrette "une forme de fébrilité et d'incertitude" de la part d'Emmanuel Macron et de l'exécutif "sur ce sujet du climat et de l'environnement". Sans jamais nommer le président de la République, l'ancien négociateur de l'Union européenne pour le Brexit explique ne pas "voir la ligne" tracée sur ce projet de loi, "comme dans d'autres domaines d'ailleurs", tacle-t-il.

L'ancien ministre de l'Environnement de 1993 à 1995 sous François Mitterrand dénonce la façon de faire du président de la République, à savoir le fait d'"annoncer un référendum sans penser aux conséquences", "s'apercevoir qu'il pose des problèmes" et "ne pas écouter le Sénat".