Conférence sur l'avenir de l'Europe : Macron défend une UE plus agile

publié le 09/05/2021 à 23:11

À l'occasion du lancement de la Conférence sur l'avenir de l'Europe à Strasbourg, Emmanuel Macron a plaidé ce dimanche pour une Union européenne plus agile, décidant "plus vite et plus fort". Depuis le Parlement européen, le chef de l'État a déclaré que "face à l'autoritarisme, la seule réponse qui vaille est l'autorité de la démocratie qui ne se gagne que par l'efficacité et la vitesse".



Le président de la République a ajouté que "notre démocratie européenne est une démocratie de compromis, d'équilibre, ce qui est une vertu que nous devons protéger, mais c'est aussi une faiblesse quand elle s'étouffe dans ses propres procédures". Selon Emmanuel Macron, l'Europe doit "décider plus vite et plus fort", notamment pour renforcer "la souveraineté" du continent dans des secteurs stratégiques comme la santé, alors que l'Union européenne a été vivement critiquée pour sa gestion de la crise sanitaire.

Tenir compte des propositions des citoyens

Après avoir donné le coup d'envoi de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, le jour de la Fête de l'Europe, Emmanuel Macron a d'ailleurs signé un contrat triennal avec les collectivités territoriales pour renforcer la dimension européenne de Strasbourg. Il a appelé "au retour des grands projets" et "des grandes ambitions". Le président français a déclaré que cette conférence représentait "un exercice inédit" pour "envisager notre avenir dans les dix prochaines années".

Cette consultation démocratique, avec une plateforme en ligne qui doit permettre aux citoyens européens de partager leur vision du futur de l'Europe et être complétée en France par des "consultations citoyennes", doit s'étendre sur une année et rendre ses propositions au moment où la France assumera la présidence tournante de l'Union européenne. Emmanuel Macron compte faire de cette présidence de l'UE un atout pour la présidentielle 2022. Le chef de l'État ainsi que les dirigeants de l'UE ont assuré ce dimanche qu'ils tiendraient compte des propositions des citoyens.