Le passe sanitaire est maintenu jusqu'à nouvel ordre mais les restrictions connaissent un premier allègement. Le gouvernement a décidé de lever l'obligation du port du masque à l'école primaire, à partir du lundi 4 octobre dans les départements les moins touchés par l'épidémie. Une quarantaine de départements sont aujourd'hui concernés.

Cette décision semble incompréhensible pour de nombreux spécialistes. "C'est quand même une décision assez hâtive", estime Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. "La rentrée a à peine commencé et on arrive sur la saison de l'automne, avec moins de tests car ils vont devenir payants pour un certain nombre", poursuit-il.

"J'ai du mal à comprendre comment, lorsqu'on va arriver en hiver et qu'il va faire plus froid et qu'on va être à l'intérieur avec des enfants dans des pièces souvent mal ventilées, on considère que le masque est optionnel sur une population d'enfants non vaccinés", souligne l'infectiologue. "Je trouve qu'il faut rester vigilant, les enfants sont largement asymptomatiques. Ce sont d'excellents contaminants. Faisons en sorte de ne pas se trouver dans une situation où l'on crée des clusters artificiellement".

À écouter également dans ce journal

Crise des sous-marins - Les tensions s'apaisent progressivement entre la France et les États-Unis. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entretenus, ils promettent de rétablir la confiance.

Ligue 1 - De nouveaux incidents entre supporters ont marqué la 7e journée de Ligue 1, notamment à Angers où les Marseillais s'en sont pris aux Angevins.

Religion - La foi perd du terrain en France. Moins de la moitié des Français disent croire en Dieu, selon un nouveau sondage de l'Ifop, une première.