C'est un phénomène particulièrement inquiétant auquel s'attaque la municipalité parisienne. Les interventions contre les punaises de lit ont bondi de 65% de cet été, après qu'il y a eu plus d'un millions de désinfections dans l'Hexagone en 2022. Face à ce fléau, la mairie de Paris tire la sonnette d'alarme à un an des Jeux olympiques et réclame au gouvernement un plan d'action urgent.

Si ces bêtes sont légion dans les domiciles, elles prolifèrent également dans les cinémas, les trains et même parfois les aéroports. Leur activité s'accroît sous les fortes chaleurs mais pas seulement, comme l'explique Ivan Rimbaud, le directeur de la société Halte Nuisibles : "On explique cette explosion par plusieurs phénomènes, notamment les déplacements, les voyages et la mondialisation. Mais aussi le fait qu'on consomme de plus en plus de seconde main".

"Une fois, on a découvert un foyer au sein d'une casquette achetée d'occasion, ce qui peut être vecteur de prolifération", souligne-t-il. "Il y a également un manque de communication et une honte autour de la punaise de lit car beaucoup de gens l'associent à l'hygiène et n'osent pas en parler", constate Ivan Rimbaud.

"C'est ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des immeubles intégralement touchés puisque les foyers ne peuvent pas être traités en raison du manque de communication", regrette-t-il encore.

