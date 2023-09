VIDÉO - Bruno Guillon : les premiers mots émouvants de l'animateur après son agression

Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27septembre, l'animateur de Fun Radio et RTL Bruno Guillon a été cambriolé par quatre hommes qui l'ont menacé d'une arme et ont ligoté sa femme à leur domicile de Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. Ce jeudi matin, Bruno Guillon était de retour à l'antenne sur Fun Radio : "Je pense que vous avez vu comme tout le monde ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression", dit-il.

"J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est qu'on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu des milliers de messages de mes proches et de beaucoup de gens que je ne connaissais pas, qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. C'est la première leçon que je retiens, c'est qu'on est riche que de ses amis. Et la deuxième leçon que je retiens, et celle-ci je vais vraiment la garder pour toute ma vie, c'est qu'il faut garder un slip quand on dort, on sait jamais comment on va être réveillé", plaisante l'animateur.