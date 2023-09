Emmanuel Macron propose une "autonomie à la Corse", "ni contre l'État ni sans l'État"

Emmanuel Macron a tenu un discours à Ajaccio, devant l'Assemblée de Corse contrôlée par les nationalistes, ce jeudi 28 septembre, pour répondre à cette question : l'île de Beauté va-t-elle devenir autonome ? Dans le cadre d'un "moment historique", le président a annoncé qu'une "nouvelle étape" allait être franchie avec "l'entrée de la Corse dans la Constitution française".

Une autonomie va être proposée à l'île, qui ne doit être "ni contre l'État, ni sans l'État", a-t-il insisté. Par conséquent, Emmanuel Macron a fixé une limite de "six mois" pour plancher sur "un texte constitutionnelle" qui donnerait une autonomie à la Corse, tout en lui permettant de "conserver son âme", "en restant dans les bornes de la République".

"Le statu quo serait notre échec à tous", a assuré le président de la République, en espérant que cette "nouvelle étape institutionnelle" permettra d'"ancrer pleinement la Corse dans la République et de reconnaître la singularité de son insularité méditerranéenne et son rapport au monde". "Je souhaite donc que le travail avec le gouvernement puisse mener à un texte constitutionnel et organique ainsi soumis à votre accord d'ici six mois", a déclaré jeudi le chef de l'État à Ajaccio, insistant sur le fait qu'"il n'y a pas de ligne rouge, il y a l'idéal de la République".

Concernant la langue corse, un point saillant puisque les nationalistes souhaitent en faire la langue officielle, le président a exprimé le souhait qu'elle soit mieux enseignée et qu'elle soit "placée au cœur de la vie de chaque Corse".

Quelles limites ?

La veille, le 27 septembre, une réunion s'est tenue avec les nationalistes et la droite républicaine de l'île. Les discussions autour de l'indépendance et de l'autonomie de l'île ont été relancées par une explosion de violences en 2022 après la mort du militant indépendantiste Yvan Colonna. Agressé à la prison d'Arles, où il purgeait une peine de perpétuité pour l'assassinat en 1998 du préfet de Corse Claude Erignac à Ajaccio, son décès avait alors déclenché de virulentes manifestations.

Les nationalistes, qui contrôlent l'Assemblée de Corse, réclament un pouvoir législatif propre, un statut de résident corse, la co-officialité de la langue corse, aux côtés de la langue française et l'inscription de la notion de peuple corse dans la Constitution. La droite, à l'inverse, se dit seulement favorable à une "adaptation" des lois de la République aux spécificités corses.