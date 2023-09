Paris : les punaises de lit envahissent-elles les cinémas ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se plaignent depuis mi-août dernier d'avoir été victimes de piqûres, notamment après être allés voir un film au cinéma UGC Bercy (XIIe arrondissement de Paris). Cet établissement n'est pas le seul concerné : une dizaine de salles ont été épinglées dans la capitale.

"C'est un problème permanent. On n'a pas attendu les news pour agir", a assuré à RTL le cinéma UGC Ciné Cité Les Halles. "C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. On traite chaque semaine et dès qu'il y a un signalement, on traite à nouveau." Cette situation a poussé le groupe UGC à communiquer le 4 septembre dernier, rappelant notamment les procédures drastiques d'hygiène dans tous ses cinémas. "Le fléau des punaises de lit concerne tous les lieux accueillant du public, ainsi que les foyers privés en France", a-t-il expliqué. Et de conclure : "Nous sommes sincèrement désolés pour toutes les victimes de piqûre de punaises de lit."

Les cinémas ont expliqué avoir recours à des chiens renifleurs pour détecter les punaises de lit. En cas de présence avérée, ils ont indiqué traiter les salles à la vapeur sèche.

