Punaises de lit : Jimmy Mohamed vous dit comment les reconnaître et vous en débarrasser

Depuis plusieurs semaines, les punaises font beaucoup parler d'elles. Cinémas ou encore hôpitaux, ces parasites se logent dans de nombreux endrotis. Dernier en date l’hôpital Sainte-Croix de Baume-les-Dames dans le Doubs contraint de fermer une dizaine de lits. Ces punaises de lit peuvent faire vivre un véritable cauchemar, mais comment peut-on les reconnaitre ?

Ce sont de petits insectes qui se cachent le plus souvent dans les matelas et les sommiers. Elles se nourrissent de sang et piquent pendant la nuit. Les punaises adultes sont généralement brunes. Lorsqu'elles sont gorgées de sang, leur couleur va du rouge au brun foncé. Elles sont de forme ovale et ont environ la taille d'un pépin de pomme aplati, soit de 4 à 7 mm de longueur.

Contrairement aux idées reçues, elles sont plutôt lentes. Elles se déplacent à la vitesse d'une fourmi. Elles ne sautent pas et ne volent pas. Elles ont une durée de vie de 5 à 6 mois. Cependant, elles peuvent vivre plus d'un an sans se nourrir. Pour se nourrir, elles vont donc vous piquer, piqure responsable de démangeaison.



Des piqûres en série et des traces dans la literie

Mais comment on reconnait une piqure de punaise de lit ? On ne peut pas la confondre avec celle des moustiques ? Difficile de se tromper pour plusieurs raisons. Les piqures de moustiques en général ne sont pas très nombreuses, vous avez une, deux ou trois piqures par nuit à des endroits souvent différents du corps alors que pour les punaises de lit, vous êtes en quelque sorte canardé sur plusieurs centimètres de façon linéaire. Et puis certains signes indirects peuvent vous aider : petites taches noires sur les draps, le matelas ou le sommier. Ces taches proviennent des excréments des punaises de lit ; présence de punaises de lit vivantes ou mortes, de peaux de punaises qui ont mué ou d'œufs près du dormeur. Ces traces peuvent se trouver dans le lit ou près du lit.

Mais comment peut-on retrouver des punaises dans un cinéma ou un hôpital ? Les punaises de lit avaient disparu dans les années 50 en France, la recrudescence de ces insectes peut être expliquée par deux choses. Tout d’abord les déplacements, les voyages. Il suffit d’aller dans un hôtel qui en contient, elles se mettent dans la valise et voyage avec vous. Elles peuvent donc infester n’importe quel lieu où elles vont pouvoir se cacher.

En cause : les voyages internationaux et le développement des résistances aux insecticides. On a tellement utilisé d’insecticide pour s’en débarrasser qu’elles sont devenues résistantes comme pour les antibiotiques.



Lavage à 60 degrés et aspirateur à vapeur sèche

Donc si on est infesté, il faut éviter d’utiliser ces insecticides ? On aurait quand même pourtant envie de tout bombarder dans une maison.

Oui surtout pas ! vous allez simplement vous vous empoisonnez et vous risquez d’exciter tout simplement les punaises qui iront se cacher dans un autre endroit. On commence par mettre au lavage à 60° tout ce qui peut l’être, on utilise le sèche-linge ! On aspire minutieusement tout son appartement et literie, on utilise un appareil à vapeur sèche car elles sont sensibles à la chaleur partout où c’est possible.

Vous pouvez aussi mettre certains objets ou linges potentiellement contaminés au congélateur. Et si vous voulez vous débarrasser d’un meuble ou matelas suspect, déjà vous n’êtes pas obligé mais si vraiment vous n’en voulez plus, il faut s’assurer qu’ils aillent directement en décharge et qu’ils ne soient pas récupérables (les rendre inutilisables) pour ne pas contaminer d’autres foyers.



Désinfecter en cas de piqûre

Et si on est piqué on met quoi dessus ? On désinfecte la plaie à l’eau et au savon, on coupe les ongles courts pour éviter de se gratter et surinfecter, on prend un antiallergique disponible sans ordonnance et sur prescription médicale, une crème antiallergique pour soulager les démangeaisons.