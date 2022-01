Dix-sept maisons devraient prochainement sortir de terre et devraient être réservées à des familles issues de la communauté chrétienne à L’Île-Bouchard en Indre-et-Loire. Le Clos Saint Gabriel, du nom de ce projet, suscite déjà la polémique.

Le promoteur, la société Monasphère, se présente comme concepteur de projets immobiliers à proximité de lieux spirituels chrétiens. Il propose ainsi un lot de dix-sept maisons à un kilomètre de l'église Saint Gilles, où des entants auraient assisté à une apparition de la vierge Marie en 1947.

Dans les rues de L’Île-Bouchard, ce projet fait forcément réagir. Françoise est plutôt pour :"Si cela peut apporter quelques commerces en plus, une boulangerie, une boucherie, ça ne serait pas de trop", dit-elle. Les futurs voisins, qui n'ont pas été mis au courant, sont quant à eux inquiets :"Pourquoi des chrétiens ? On ne peut pas faire un mélange de population ? Cela me gêne. On va cantonner les gens, encore. C'est un peu stupide de stigmatiser les chrétiens", explique-t-on.

Le maire de la commune n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Les terrains appartiennent à la Communauté de l'Emmanuel, qui organise des retraites et des évènements autour du sanctuaire marial. Une représentante, rencontrée sur le marché, semble bien embarrassée :"Je suis en réserve par rapport à ça... Je ne sais pas", a-t-elle confié. De son côté, le porteur du projet devrait être plus précis sur les critères qui vont motiver la distribution de ces logements, dont il espère l'ouverture en 2024.

Une maquette du Clos Saint-Gabriel en vue aérienne, à L’Île-Bouchard en Indre-et-Loire Crédit : Monasphère

À écouter également dans votre journal

Passe vaccinal - Ce dimanche 16 janvier, le Parlement a adopté le projet de loi instaurant le passe vaccinal. Cette mesure, qui restreindra l'accès à certains lieux publics aux personnes non-vaccinées, doit permettre de contrer le regain de l'épidémie de Covid-19.

Novak Djokovic - Le numéro un mondial de tennis, expulsé d'Australie au terme d'une bataille judiciaire sur son statut vaccinal, a atterri ce lundi à Dubaï peu après le coup d'envoi à Melbourne de l'Open d'Australie qu'il rêvait de gagner pour la dixième fois.

Manifestations ultra-droite - Gérald Darmanin a demandé dimanche à la préfecture de police de Paris de faire un signalement à la justice après la diffusion d'une photo d'un groupe de militants d'extrême droite, soupçonnés d'avoir défilé samedi à Paris en faisant des saluts nazis.