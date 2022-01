Pourquoi certains chrétiens célèbrent-ils Noël le 7 janvier ?

Comme chacun sait, Noël est à l'origine une fête chrétienne, qui célèbre la naissance de Jésus chaque 25 décembre. Le "divin enfant" est le fils de la vierge Marie et de Dieu. Fêté le 25 décembre par les catholiques et les protestants, Noël est célébré le 7 janvier par les orthodoxes, la troisième plus grande confession du christianisme. Selon les chiffres de Global Christianity, l'Europe compte 197 millions d'orthodoxes, soit environ 36% des chrétiens.

Ils sont particulièrement présents dans les pays de l'Europe de l'Est, la Serbie, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie et bien sûr la Russie, qui répond au patriarche de Moscou et de toute la Russie. Alors pourquoi cette date du 7 janvier ? Une partie des Églises orthodoxes, celles de Russie, de Serbie, de Géorgie, d'Ukraine notamment, utilisent encore le calendrier julien, introduit par Jules César et non pas le calendrier grégorien conçu à la fin du XVIe siècle à la demande du pape Grégoire XIII.

Comme l'explique le JDD, le calendrier julien compte un décalage de 13 jours par rapport au calendrier grégorien. Donc le 25 décembre du calendrier julien correspond au 7 janvier du calendrier grégorien. En Russie, où la religion orthodoxe est très présente, Noël est donc fêté deux fois, le 25 décembre et le 7 janvier.