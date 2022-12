Dans l'un des coins de la salle d'attente pleine à craquer, Mathias a décidé de s'asseoir avec peine, plié en deux par un mal de ventre. Il a bien tenté de joindre un médecin, mais sans succès : "Le médecin traitant n'était pas disponible avant le 8 février. J'en ai trouvé un à Boulogne-Billancourt qui m'a demandé de passer quelques examens. J'ai appelé le 15 pour analyser les résultats. Ils m'ont demandé de me déplacer de toute urgence aux urgences".

Une autre patiente, Camilla, indique : "Je suis tombé enceinte, j'ai des saignements abondants, du coup je suis venu pour les urgences. Je suis là depuis deux heures, cela me stresse plus que le mal".

Cette salle d'attente mesure 12 mètres carrés et peut recevoir 80 personnes en une journée. Florian Bernas, le chef de service, raconte : "La situation commence à être compliquée. On se retrouve avec de grosses difficultés pour transférer les patients. D'habitude, on peut avoir à appeler deux-trois services de réanimation pour les cas graves. Aujourd'hui, on peut monter à huit-dix. À Saint-Cloud, ça pourrait être pire. On va se préparer à se renforcer en prévision de ce qui va venir."

Une femme attend, sur un brancard, d'être transférée dans un autre hôpital, ce que l'on arrive encore à faire ici. Mais le chef de service est catégorique : "Au mois de janvier, ça sera quasiment impossible."

À écouter également dans ce journal

Chine - Le pays abandonne sa politique "zéro Covid" et laisse flamber l'épidémie. Pékin va mettre un terme aux restrictions sur les voyages. Ainsi, l'Italie et les États-Unis vont imposer des tests obligatoires à l'arrivée des voyageurs de Chine à partir de janvier.



Bouches-du-Rhône - 60 meurtres ou tentatives de meurtre dans le département depuis le début de l'année, un record. Cela se fait dans un contexte de trafic de drogue dans la plupart des cas.

Ligue 1 - Le PSG s'est imposé face à Strasbourg (2-1) pour le retour du championnat, grâce à un penalty de Kylian Mbappé dans les derniers instants. Interrogé sur le chambrage du gardien argentin après la Coupe du monde, il déclare :"Je ne perds pas d'énergie dans des choses futiles".

