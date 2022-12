ENQUÊTE RTL - Hôpitaux en tension : les fermetures de service d'urgences en pleine explosion

La triple épidémie Covid-Grippe-Bronchiolite reste un fardeau pour les hôpitaux, déjà en surchauffe. Les urgences forcées de tirer le rideau se multiplient ces dernières semaines, la situation est même devenue "critique", selon les mots du ministre de la Santé François Braun.

Selon une enquête RTL, la liste des services d'urgences fermées s'allonge de jours en jours. Prenons quelques exemples : sont fermés toute la journée ou simplement la nuit, le CHU de Caen (Calvados), celui du Puy-en-Velay (Haute-Loire), du Mans (Sarthe), de Poitiers (Vienne) ou bien encore celui de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence).

Les urgences adultes de Saint-Calais (Sarthe), celles d'Ancenis (Loire-Atlantique), d'Anderneau (Finistère) sont concernées. Sans oublier les urgences pédiatriques fermées totalement ou partiellement, à Orsay (Essonne) ou encore à Saintes (Charente-Maritime).

Les cliniques privées concernées

On peut ajouter à cela une partie importante des cliniques privées qui, elles aussi, ferment pendant les fêtes. La liste est interminable et, surtout, prouve que le manque de personnels soignants touche le territoire et tous les hôpitaux.

Pour les services qui sont ouverts, ils enregistrent un allongement du délai d'attente aux urgences. Le nombre d'appels au Samu a augmenté de 15 à 20% ces derniers jours. Un bilan inquiétant alors que l'on est toujours en pleine épidémie de bronchiolite, de coronavirus et de grippe. Et ce, tandis qu'une partie des médecins de ville seront en vacances, ou en grève, entre Noël et le Jour de l'An.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info