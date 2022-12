Grand-Est : des étudiants et des retraités en soutien dans les hôpitaux saturés

La situation dans les hôpitaux se délite depuis de nombreuses années. Les soignants, infirmiers, médecins, tirent régulièrement la sonnette d'alarme et demandent plus de moyens et de considérations. À cette situation se superpose une triple épidémie inédite et dévastatrice pour les hôpitaux : Covid-19, grippe et bronchiolite. Cette situation est devenue à tel point ingérable que l'Agence régionale de santé du Grand-Est a diffusé un appel au volontariat pour les soignants disponibles.

"L’Agence Régionale de Santé Grand Est lance un appel à volontariat auprès des professionnels, étudiants et retraités des métiers de la santé (médecins, infirmiers, aides-soignants, masseurs, kiné..) pour venir renforcer les structures de soins de la région en ces périodes de fortes activités et tensions hivernales", peut-on lire dans le Communiqué de presse de l'ARS Est.

Afin d'organiser ce volontariat, la "plateforme renfort RH crise" a été lancée. Ce site permet au "professionnel disponible pour travailler en renfort" de s'enregistrer en précisant la profession et leur préférence géographique d'intervention dans la région. Mais le site est également destiné aux "structure sanitaire, sociale ou médico-sociale" qui ont "besoin de renfort".

