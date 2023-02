Le 24 février 2022, Vladimir Poutine prenait la parole à la télévision russe. Quelques heures plus tard, de premiers missiles étaient tirés vers l'Ukraine puis des chars traversaient le pays. Un an plus tard, la Russie occupe 16% du territoire ukrainien et les réfugiés se demandent quand ils pourront rentrer chez eux. Ils sont près de 100.000 en France, comme cette maman et son jeune enfant, accueillis dans une famille des Yvelines.

Son fils de deux ans dans les bras, Natalia montre une photo sur son téléphone. Il s'agit de son mari, mobilisé sur le front ukrainien. "Je la regarde pour garder le moral. On le voit devant un blindé", décrit-elle. Derrière son sourire, cette maman de 39 ans cache le traumatisme d'une année d'exil rythmée par les bombardements et l'inquiétude pour ses proches. "J'en pleure la nuit. Je reçois tellement d'informations négatives tous les jours. Je vois des décès, des disparitions d'amis… Je prie juste pour que mon mari reste en vie. Je pensais que cette guerre était l'affaire de deux mois. C'est effrayant de se dire que ça fait déjà un an".

Alors, Natalia essaie de ne pas trop penser aux mois qui passent mais plutôt de se construire un quotidien ici, à des milliers de kilomètres de chez elle. "Je passe beaucoup de temps sur internet pour apprendre le français. On essaie aussi de discuter à la maison, je me concentre sur le positif. Il y a toujours quelque chose à faire pour ne pas penser à la guerre", relativise-t-elle.

Avec son fils, elle vit chez Daniel et Elodie. Le couple a déjà cinq enfants, ce qui fait un peu de monde dans cette maison. "J'ai neuf personnes à table, pourtant il n'est pas question d'arrêter", assure Elodie. "On ne va pas mettre une maman avec son bébé dehors". Natalia n'imagine pas sa vie en France, une vie loin de son mari et de sa fille aînée, restée en Ukraine.

À écouter également dans ce journal

