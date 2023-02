Ukraine : la Chine s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire

Le gouvernement chinois a appelé la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue et rejeté tout recours à l'arme nucléaire, dans un document en 12 points publié ce vendredi 24 février, un an après le début du conflit. "Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l'Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible" en vue d'une "solution pacifique", a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine cherche depuis quelques semaines à jouer un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien, et promettait depuis plusieurs jours de publier sa position en vue de trouver une solution politique. Dans le document dévoilé vendredi, Pékin prend clairement position contre tout recours à l'arme nucléaire, alors que le président russe Vladimir Poutine a brandi cette menace. "L'arme nucléaire ne doit pas être utilisée et il ne faut pas se livrer à une guerre nucléaire. Il faut s'opposer à la menace ou au recours à l'arme nucléaire", stipule le document.

La Chine demande par ailleurs aux deux pays d'éviter toute attaque contre des civils. "Les parties (impliquées) dans le conflit doivent se conformer strictement au droit humanitaire international, éviter d'attaquer des civils ou des bâtiments civils", souligne le ministère. Cette guerre constitue un dossier délicat pour Pékin, en raison de ses forts liens diplomatiques et économiques depuis plusieurs années avec Moscou, consolidés par l'intérêt commun de faire contrepoids à Washington.

