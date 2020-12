publié le 20/12/2020 à 12:10

Prêt pour le réveillon du Nouvel an ? Il y a quand même de belles traditions le 1er janvier, même si celles-ci se verront sans doute perturbées par les précautions sanitaires, d’ailleurs aussi bien le soir de Noël que pour le passage à la nouvelle année. Pourquoi s’embrasse-t-on sous le gui au moment du Réveillon ?

Voici trois réponses possibles, mais une seule est la bonne :

1. Le jour du solstice d’hiver les druides gaulois grimpaient dans les chênes pour cueillir du gui. Comme le gui était tout vert alors que le chêne n’avait plus un poil sur le caillou, il était symbole d’immortalité et de renouveau.

2. Chez les Romains, le gui servait à préparer une boisson fermentée que l’on ne buvait la veille du Nouvel An, puisque forcément, le gui était rare et cher. Jusqu’au jour où des médecins ont compris que ce n’était pas les excès des orgies du Réveillon qui rendaient malade, mais la liqueur de gui qui est un poison.

3. Le gui pendu au plafond vient de l’expression “Au gui l’an neuf”. Mais en fait il n’a rien à voir avec le gui “plante” : cela vient en fait du celte “o ghel an heu”, qui signifie : “que le blé lève”. Ce n’est que bien plus tard qu’on a attaché du gui dans les maisons par confusion.

Symbole de la renaissance

La solution est la réponse 1. En effet, les druides grimpaient effectivement dans les chênes au moment du solstice d’hiver pour cueillir du gui avec leurs serpes d’or, exactement comme dans Astérix. La cérémonie était d’une importance capitale dans la culture gauloise puisqu’elle marquait le moment où les jours commençaient à nouveau à s’allonger.

Le gui vert cueilli dans des arbres en apparence morts était le symbole de la renaissance de la Nature à venir très bientôt, et les druides, en coupant le gui disaient “o ghel an heu”. Il y avait donc deux réponses correctes ?

En fait, il y avait un piège “o ghel an heu” veut bien dire “que le blé lève” mais elle était bel et bien prononcé au moment de la cueillette du gui, et c’est bien à nos ancêtres les gaulois que l’on doit cette tradition d’utiliser du gui, tradition qui sera reprise par le christianisme notamment pour les décorations de Noël, et qui est donc arrivée jusqu’à nous.