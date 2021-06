Meghan Markle et le prince Harry annoncent la naissance de leur fille

publié le 06/06/2021 à 18:11

Meghan Marke et le prince Harry ont annoncé que leur deuxième enfant, une petite fille, était née vendredi 4 juin à 11h40. Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor est née à l'hôpital de Santa Barbara en Californie et pèse 3,4 kilos.

La mère et la petite fille se portent bien, indique le couple dans un communiqué diffusé ce dimanche. Archie accueille donc sa petite sœur deux ans après sa naissance. Le couple avait annoncé attendre une fille lors de son interview avec Oprah Winfrey en mars dernier.

Le duc et le duchesse de Sussex indiquent avoir appelé leur fille Lilibeth en hommage à la reine Elizabeth II, l'arrière-grand-mère du bébé, et Diana pour honorer "feu sa grand-mère bien aimée" la princesse de Galles.

Dans un message le couple écrit : "Le 4 juin, nous avons été bénis par l'arrivée de notre fille, Lili. Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l'amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille."