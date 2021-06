Burkina Faso : une attaque jihadiste fait plus de 100 morts

et AFP

publié le 06/06/2021 à 00:39

Une terrible attaque jihadiste a fait au moins 138 morts au Burkina Faso dans la nuit de vendredi au samedi 4 juin dans la zone dite "des trois frontières" entre Burkina, Mali et Niger, régulièrement ciblée par des assauts meurtriers de jihadistes présumés liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique contre des civils et des militaires.

Ces attaques ont été commises dans la zone dite "des trois frontières" entre Burkina, Mali et Niger, régulièrement ciblée par des assauts meurtriers de jihadistes présumés liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique contre des civils et des militaires.

"Plusieurs blessés ont succombé à leurs blessures et de nouveaux corps ont été retrouvés. Le bilan toujours provisoire, est de 138 morts", a déclaré samedi soir un élu local en précisant que "les corps ont été enterrés dans des fosses communes". Selon cet élu, "il y a plusieurs dizaines de blessés".

Dans un message de condoléances aux familles des victimes, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a dénoncé "cette attaque barbare" et "ignoble". "Nous devons rester unis et soudés contre ces forces obscurantistes", a-t-l-il ajouté.

Cette attaque massive en a suivi de près une autre, menée tard vendredi soir, sur un village de la même région, Tadaryat, au cours de laquelle au moins 14 personnes, dont un supplétif civil, ont été tuées. Ces attaques surviennent une semaine après deux autres attaques dans la même zone, au cours desquelles quatre personnes, dont deux membres des VDP, avaient péri.