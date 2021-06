Meghan et Harry : quelle place dans l’ordre de succession pour leur fille ?

publié le 06/06/2021 à 20:39

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait part dimanche de la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet "Lili" Diana, née vendredi matin dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie. Lilibet a été baptisée ainsi en hommage à la reine Elizabeth II et son second prénom, "Diana", rend quant à lui hommage à la mère du prince Harry, la princesse Diana.

Lilibet "Lili" Diana est la onzième arrière-petite-fille de la reine et la huitième dans l'ordre de succession au trône, juste derrière son grand frère Archie. Pourra-t-elle un jour occuper le trône d'Angleterre ? Si rien n'est impossible, il faudrait une série de catastrophes ou d'abdications pour que la fille cadette du duc et de la duchesse de Sussex devienne monarque.

De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle ont confirmé à la reine Elizabeth II leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique. D'après les sources du Daily Mail, les employés du Palais voudraient à ce titre que le prince Harry et son épouse aillent jusqu'au bout de leur initiative en abandonnant leurs attributs royaux de duc et la duchesse de Sussex. Aucune décision n'a été prise pour retirer aux Sussex leurs titres, une appellation importante pour la nouvelle carrière de Harry et Meghan.