Les écoles accueillent les élèves sur la base du volontariat mardi 12 mai, avec des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Il faut alors faire respecter les distances de sécurité et mettre en place l’apprentissage des gestes barrières. C’est donc un gros travail de pédagogie que vont devoir entreprendre les enseignants.

"On va parler du ressenti et dédramatiser le fait de revenir à l’école", anticipe Nathalie, professeure des écoles à Amiens. Elle a prévu de passer en revue avec ses élèves "tout ce qu’on doit respecter quand on est à l’école".

"Il y aura forcément le lavage de mains pendant la récré, et si jamais en classe il se mouche, l’élève ira se laver les mains", explique Nathalie qui souhaite "insister sur les gestes barrière tout en dédramatisant". "On ne veut pas qu’ils se stressent", insiste l’enseignante.

