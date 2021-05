publié le 11/05/2021 à 05:47

Si vous n'avez pas réservé votre voiture de location pour cet été, ne tardez pas car les prix sont en train de grimper. Depuis le début du mois de mai les réservations ont fait un bond de 30%, seulement, l'offre a du mal à suivre suite à la crise.

En effet, les loueurs ont moins de stock : -36% par exemple chez Europcar. À cela s'ajoute un problème d'approvisionnement, explique Pierre, chargé de projet chez le comparateur de prix en ligne Carigami : "Tout simplement parce que les voitures de location sont renouvelées très régulièrement, et il y a beaucoup de constructeurs qui ne sont pas capables de fournir les livraisons annoncées parce qu'ils manquent notamment de composants électroniques".

Résultat : les prix grimpent, comme a déjà pu le constater Franck. Son escapade sur la Côte d'Azur début août risque de lui coûter plus cher que prévu : "À Nice, il y a deux ans, quand je louais une 208 pour une semaine c'était à peu près 500 euros, aujourd'hui c'est à 650 euros", témoigne-t-il.

Et pour d'autres destinations, les prix flambent carrément : "Pour la Corse cet été, par rapport à une année normale, on a à peu près 50% d'augmentation de prix", révèle Pierre. Ainsi, le conseil est de réserver le plus tôt possible, d'autant que certains loueurs proposent désormais une annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant le départ.

