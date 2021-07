En Catalogne les boîtes de nuit viennent de fermer leurs portes et, au même moment en France, celles-ci vont à nouveau accueillir du public à partir de ce vendredi 9 juillet. Après 16 mois de fermeture forcée, liée à la pandémie de coronavirus, les patrons et les DJ sont impatients de se remettre au travail.

Il suffit de descendre des marches illuminées en rouge sous des lumières turquoises pour arriver dans l'immense salle du Duplex, à Paris, où le DJ Vince est déjà en train de s'échauffer. Avant la réouverture tant attendue, il a beaucoup de travail. "Il y a tout le matériel à vérifier parce qu'on a été fermé pendant pas mal de temps. On doit vérifier que tout fonctionne bien, on ne peut pas se permettre d'avoir la moindre erreur le jour de la réouverture", explique l'artiste. "Le public, le contact avec les gens, de les voir danser et s'amuser, c'est un truc qui m'a manqué".

"On est content de rouvrir", assurent les patrons de l'établissement, Cyril et Fred. Pour accueillir du public à nouveau, ils sont contraints de respecter certaines règles, "On est sur une distance d'environ un mètre sur les groupes de table. Les 750 personnes seront sur deux salles et donc devraient être assez espacées les unes des autres", expliquent les gérants, qui confient que "c'est un peu difficile sur la piste de danse".

