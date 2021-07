Coronavirus : des supporters vosgiens positifs après un match de l'Euro

L'Euro de football a possiblement entraîné leur contamination au coronavirus. La préfecture des Vosges a annoncé la détection d'un foyer de neuf cas positifs au variant Delta de la Covid-19. Il s'agit de supporters qui se sont rendus en Hongrie, pour assister à une rencontre de la compétition, il y a une dizaine de jours, selon un élu local jeudi.

Ces neuf supporters, membres de la communauté portugaise, sont partis à la fin du mois de juin en minibus pour assister au match Hongrie-Portugal à Budapest. "À partir de là, ils sont revenus et ça s'est déclaré une semaine après. On a six cas avérés positifs sur la commune du Thillot et trois cas avérés à Fresse-sur-Moselle. Mais c'est la même famille", a déclaré Michel Mourot, maire du Thillot, à l'AFP.

Face à ce foyer de contaminations, l'Agence régionale de Santé (ARS) et la préfecture des Vosges ont annoncé la mise en œuvre d'opérations de dépistage gratuit et de vaccination sans rendez-vous afin d'éviter la diffusion du variant dans le département.

Des contaminations lors de l'Euro non confirmées officiellement

La préfecture n'a toutefois pas confirmé le fait que ces supporters avaient vraisemblablement été contaminés à l'occasion de ce voyage en Hongrie. Pour autant, la Puskas Arena, stade de la capitale hongroise, était la seule enceinte de la compétition dont la jauge était à 100%. Le port du masque y était également facultatif et les gestes barrières pas forcément toujours respectés.