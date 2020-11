publié le 25/11/2020 à 05:23

Dans son allocution du 24 novembre, Emmanuel Macron a laissé entendre que les restaurants pourront rouvrir le 20 janvier, une décision qui est loin de ravir et de rassurer les restaurateurs, comme Yann Lalle, patron du Poêlon d'or, un bouchon lyonnais.

"Pour toute la profession c'est le coup de massue, c'est abyssal. Pendant deux mois on n'a aucune visibilité, aucun projet, on va faire que du emporter et attendre que les choses s'améliorent. À la date du 20 janvier ça fera un an qu'on subit cette galère à un mois près. Je crois que c'est la plus grosse crise que subit notre profession depuis l'après-guerre. Pour le moment on nous maintient en perfusion avec des aides à droite, à gauche, là j'entends qu'on aura une prise en charge à hauteur de 20% du chiffre d'affaire de 2019, ça représente des sommes qui sont non négligeables", reconnaît ce restaurateur.



