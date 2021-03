Vendée : ils font un tabac avec des pizzas... au cannabidiol

publié le 22/03/2021 à 14:39

Succès pour une pizza au cannabis. Dans le petit village de Beaurepaire en Vendée, un couple a su trouver le petit truc en plus pour relancer ses commandes à 18 heures : des pizzas au cannabidiol, la version légale du cannabis.

Le cannabidiol, pour 3 euros de plus sur chaque pizza, fait un carton chez Mickaël et Stéphanie Massard, gérants du bar-tabac PMU des Sports à Beaurepaire. "On tournait à une vingtaine, une trentaine de pizzas et là on est en train de tripler le chiffre d'affaires. Le CBD est venu après le confinement à 18 heures. Il fallait faire quelque chose car on ne travaillait plus", explique Mickaël.

C'est leur fournisseur de tabac basé à Rennes qui leur a donné l'idée. "C'est comme du persil que j'émiette, je le mets dès que la pizza est cuite. Ce qui est marrant c'est que ce sont surtout les anciens qui sont intéressés", raconte Stéphanie.

D'ailleurs, ce jour-là, Roselyne, une quinquagénaire a fait plus de 40 kilomètres aller-retour pour une Margarita au CBD : "Pour une fois qu'on peut faire quelque chose légalement et ne pas se cacher, j'ai commandé pour tester". Les derniers chiffres parlent d'eux-mêmes : en deux jours, vendredi et samedi, Mickaël et Stéphanie ont vendu 355 pizzas dont 317 au cannabis.