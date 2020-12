publié le 28/12/2020 à 12:49

En France, une cigarette fumée sur trois est achetée à l'étranger. Un fléau économique qui pousse 800 à 1.000 buralistes par an à mettre la clé sous la porte. Pour mettre fin à la pratique de l'achat de cigarettes à l'étranger, un député MoDem propose qu'une cigarette soit désormais consommée, forcément, dans le pays où elle a été achetée. À terme, cela rendrait illégal le marché transfrontalier.

Le marché de contrebande et le commerce transfrontalier représentent 16 milliards de cigarettes sur un total de 54 milliards consommées en France tous les ans. En Andorre, 120 millions de cigarettes sont consommées par an par la population locale, et pourtant, 600 millions sont vendues.

Le principe est le même au Luxembourg. Des marchés parallèles, organisés au détriment de la France. Bruno Fuchs, le député MoDem qui porte cette proposition de loi, rappelle qu'il ne s'agit pas de cigarettes produites dans des usines de contrebande, mais "par les quatre grands fabricants de tabac". Selon lui, "tout ce système est organisé".

Député du Haut-Rhin, l'élu souligne qu'avec l'Allemagne, il existe "un différentiel de trois euros" sur le prix des paquets. "C'est assez facile d'aller de l'autre côté de la frontière pour acheter des cigarettes", déplore-t-il.

Le texte s'appuie sur un protocole de l'OMS qui fait le même constat. Avec le confinement, les fumeurs n'ont pas pu traverser la frontière pour effectuer leurs achats, ce qui a entraîné un bond de 12% des ventes légales. L'État percevra deux milliards de plus de rentrées fiscales.